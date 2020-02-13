В Минске военнослужащие будут дежурить вместе с ГАИ

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С четверга, 13 февраля, в столице Беларуси помогать Госавтоинспекции в патрулировании улиц будут военнослужащие. Дежурство рейдовых групп с участием солдат в/ч 5448 внутренних войск МВД будет проходить в темное время суток на аварийно опасных пешеходных переходах в Минске.

Такое решение было принято из-за увеличения числа ДТП с пострадавшими пешеходами. Усиленные наряды будут ориентированы на профилактику грубых нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами.

Некоторые водители превышают скорость, но нарушают правила и пешеходы, переходя дорогу на красный свет или в неположенном месте, констатируют в ГАИ. Кроме того, погодные условия, мокрый асфальт и наледи тоже способствуют более частым авариям, сообщает minsknews.by со ссылкой на Госавтоинспекцию.