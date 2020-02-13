Не учел габариты: в Минске столкнулись два автобуса

В Минске столкнулись два автобуса. Фото: ГАИ

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Днем в четверг, 13 февраля, у дома 25 по пр. Машерова в Минске столкнулись два городских автобуса МАЗ.

- Водитель автобуса, двигавшегося по маршруту №59, при совершении разворота не учел габариты автобуса и совершил столкновение с другим автобусом, двигавшемся в попутном направлении. Пострадавших в ДТП нет, - сообщает столичная Госавтоинспекция.

Оба автобуса - без гармошек, однако один из них имеет удлиненную форму кузова.

Из-за аварии затруднено движение во второй и третьей полосах для движения, добавили в ГАИ.