До +10! Погода в Беларуси на выходные

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Морозные дни в страну пока не вернутся. В ближайшие сутки лишь ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля, а днем будет от 1 до 5 градусов тепла.

В начале выходных погода существенно не изменится - легкий мороз ночью и 1 - 5 тепла днем. В субботу будет облачно с прояснениями, а в Гомельской области прогнозируют кратковременные, но неприятные осадки - снег с дождем.

А вот с воскресенья в Беларусь придет настоящее весеннее тепло - благодаря воздушной массе, поступающей из Западной Европы. Днем будет от 2 до 8 градусов с плюсом, а в Брестской области - до плюс 10! Правда, ветер будет порывистым. Местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, прогнозирует Белгидромет.

В начале следующей недели теплая - для середины февраля - погода сохранится. В Минске в понедельник-вторник ожидается до плюс 9 градусов.