2020-02-13T13:03:33+03:00
Общество
КП Беларусь

До +10! Погода в Беларуси на выходные

Но местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Этой зимой вместо метелей идут дождиЭтой зимой вместо метелей идут дождиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Морозные дни в страну пока не вернутся. В ближайшие сутки лишь ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля, а днем будет от 1 до 5 градусов тепла.

В начале выходных погода существенно не изменится - легкий мороз ночью и 1 - 5 тепла днем. В субботу будет облачно с прояснениями, а в Гомельской области прогнозируют кратковременные, но неприятные осадки - снег с дождем.

А вот с воскресенья в Беларусь придет настоящее весеннее тепло - благодаря воздушной массе, поступающей из Западной Европы. Днем будет от 2 до 8 градусов с плюсом, а в Брестской области - до плюс 10! Правда, ветер будет порывистым. Местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, прогнозирует Белгидромет.

В начале следующей недели теплая - для середины февраля - погода сохранится. В Минске в понедельник-вторник ожидается до плюс 9 градусов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Березинском районе школьник поджег бензин и обгорел
Теперь желто-синие: на минских рынках появились «Табакерки»
Лукашенко рассказал, чем Беларусь отличается от Швейцарии
В Витебске ищут пропавшую школьницу, которая могла сбежать с россиянином
До +10! Погода в Беларуси на выходные
Не учел габариты: в Минске столкнулись два автобуса
В Минске военнослужащие будут дежурить вместе с ГАИ
Первый энергоблок БелАЭС запустят в 2020 году
В Минске на пешеходном переходе сбили ребенка
Легендарный разведчик Алексей Ботян умер в 103-летнем возрасте
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 1310 человек: Для диагностики применяют новый метод
Карта Европы вместо России: в Беларуси подправят государственный герб
В ДТП под Псковом погибли 8 человек, единственный выживший - белорус
В Пружанах поймали угонщика со стажем
Девушка отсидела в колонии за мошенничество в сети, вышла и развела нового ухажера на 5000 рублей
Белорусам до 1 марта предложили обсудить этический кодекс педагогов
В Бобруйске 40-летнему рабочему оторвало кисть в дробилке отходов
Это чудо! В страшном ДТП под Пинском госпитализированы трое взрослых, а у 4-месячной девочки, которую везли без автолюльки, - ни царапины
За убийство матери 52-летнего жителя Калинковичей приговорили к 18 годам заключения
Сыну бывшего гендиректора «Ивацевичдрева» вынесли приговор за пособничество
Александр Лукашенко спросил главу Минздрава о коронавирусе
Из-за усиления ветра в Беларуси на 12 - 13 февраля объявлен желтый уровень опасности
Верховный суд прокомментировал приговор норвежцу, которого обвиняли в домогательствах к девочке
Из-за коронавируса в Монголии отменили празднование Нового года
Крутой: Беларусь не заключала контрактов на поставки нефти из США
Девушка из Лиды вывозила белорусок в Турцию для занятия проституцией
Администрация президента разберется с падением зарплат бюджетников