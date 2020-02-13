В Витебске ищут пропавшую школьницу, которая могла сбежать с россиянином

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В Витебске ищут пропавшую без вести Екатерину Макаренко. 17-летняя девушка 12 февраля около 8 часов утра ушла из дому по направлению к школе и до настоящего момента домой не вернулась, на связь не выходит, сообщает МВД.

Школьница выглядит немного старше своих лет, может носить очки в черной пластиковой оправе. Когда Екатерина уходила из дома в школу, она была одета в бежевую шубу с опушкой длиной до колена и капюшоном. С собой школьница взяла черную сумку и серебристый ноутбук.

Раньше девушка уже не раз раз уходила из дома. В милиции полагают, что сейчас она может быть вместе с 19-летним парнем из России Даниилом Райторовским.