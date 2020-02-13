2020-02-13T13:20:42+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко рассказал, чем Беларусь отличается от Швейцарии

Президент сожалеет, что в Беларуси нет гор
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко сожалеет, что в Беларуси нет гор, как в Швейцарии. Фото: Элла РУБАНОВАЛукашенко сожалеет, что в Беларуси нет гор, как в Швейцарии. Фото: Элла РУБАНОВА
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Президент Беларуси 13 февраля встретился с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии и предложил инвестировать в страну на выгодных условиях. Александр Лукашенко рассказал Иньяцио Кассису, что Беларусь иногда называют восточной Швейцарией. Президент объяснил:

- Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами. А то, что отличает Швейцарию от Беларуси, - это горы. Беларусь же «страна лесная, равнинная, с большим количеством водных ресурсов», - цитирует президента его пресс-служба. Лукашенко сожалеет, что в стране нет горных курортов.

Кассис согласился:

- У нас действительно много общего. И количество населения схожее, мы окружены соседями, большое культурное разнообразие.

Он добавил, что швейцарцы, живущие в Беларуси, «в один голос хвалили, высоко оценивали то развитие, динамику, которая наблюдается в Беларуси».

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