В Березинском районе школьник поджег бензин и обгорел

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14-летний подросток в Березинском районе получил ожоги из-за неосторожного обращения с огнем. Школьник нашел в хозпостройке возле дома канистру с бензином. Мальчик разлил топливо и поджег спичками.

- Пламя быстро перекинулось на его одежду. Услышав крики о помощи, старшая сестра и соседи потушили пламя и сообщили о происшествии в экстренные службы, - сообщает Следственный комитет. - Подросток с ожогами был экстренно госпитализирован, сейчас находится под наблюдением врачей.

Степень тяжести полученных ребенком травм пока устанавливается. СК проводит проверку по факту инцидента.