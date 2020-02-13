КП Беларусь
В Березинском районе школьник поджег бензин и обгорел
Ребенок был экстренно госпитализирован
Подросток поджег бензин и обгорел. Фото: СК
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14-летний подросток в Березинском районе получил ожоги из-за неосторожного обращения с огнем. Школьник нашел в хозпостройке возле дома канистру с бензином. Мальчик разлил топливо и поджег спичками.
- Пламя быстро перекинулось на его одежду. Услышав крики о помощи, старшая сестра и соседи потушили пламя и сообщили о происшествии в экстренные службы, - сообщает Следственный комитет. - Подросток с ожогами был экстренно госпитализирован, сейчас находится под наблюдением врачей.
Степень тяжести полученных ребенком травм пока устанавливается. СК проводит проверку по факту инцидента.