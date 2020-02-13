После обмена автомобилями бывший владелец похитил «свою» машину

Житель Бобруйска приехал в Гомель и без спроса забрал то авто, которое обменял

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Начиналось все как обычно: жители Бобруйска и Гомеля через интернет договорились об обмене автомобилями. В конце января они встретились, осмотрели иномарки и ударили по рукам. «Форд Меркури» уехал в Могилевскую область, а на Гомельщине остался «Форд Фокус». Обе машины были на российских номерах, владельцы просто передали друг другу документы без оформления.

Однако утро 6 февраля шокировало гомельчанина: его «Форд Фокус» исчез. Он сразу же обратился в милицию.

- Оперативники уголовного розыска Железнодорожного РОВД Гомеля по записям камер видеонаблюдения установили, что его новое авто было отбуксировано... старым! - рассказывает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. - Благодаря коллегам из Бобруйска сыщики установили полную картину произошедшего. Оказалось, что бывший владелец «Форда Фокус» вместе с приятелем глубокой ночью приехали во двор, где стоял автомобиль. Взломав дверь, они безуспешно пытались его завести. В итоге на буксире машины проехали больше 180 километров.

Сейчас правовую оценку действиям угонщиков дает следствие - судя по всему, будет возбуждено уголовное дело.