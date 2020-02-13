2020-02-13T15:52:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Янтарная посылка и наркотики: топ-5 незаконных почтовых отправлений в Беларусь составила таможня

В одной из посылок из Израиля обнаружили кокаин, который лежал в отсеке для батареи в машинке для стрижки
Павел МИЦКЕВИЧ
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Топ-5 незаконных почтовых отправлений в Беларусь составила таможняТоп-5 незаконных почтовых отправлений в Беларусь составила таможняФото: Оксана БРОВАЧ
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О пяти самых интересных случаях незаконного перемещения товаров в международных почтовых отправлениях, выявленных сотрудниками Минской региональной таможни в 2019 году, рассказали «КП». Ведь все международные почтовые отправления, прибывающие Беларусь, оформляются сотрудниками Минской региональной таможни.

5-е место: «Психотроп под видом чая». В марте в международном почтовом отправлении из Китая были обнаружены две упаковки сухой растительной массы. Отправитель заявил о перемещении чая, однако экспертиза установила, что чай является опасным психотропом, не используемым в медицинских целях, - травой эфедры.

4-е место: «Детская открытка с «сюрпризом». В июле в посылке, поступившей из Нидерландов, таможенники обнаружили пакетик марихуаны, который был приклеен внутри детской открытки. Помимо этого в доме получателя «недетской» посылки сотрудники таможни обнаружили специальную курительную трубку с частицами марихуаны внутри.

3-е место: «752 непочтовые марки». В сентябре сотрудники таможни пресекли две попытки пересылки из Польши в адрес белорусов марок, пропитанных ЛСД. В первом случае - 750 марок были запаяны в вакуумный пакет, а во втором случае - служебная собака обнаружила 2 марки, спрятанные внутри пересылаемой поздравительной открытки. Все марки оказались пропитаны опасным психотропным веществом - лизергидом (ЛСД).

2-е место: «Янтарная посылка». В августе в четырех почтовых отправлениях, которые следовали из Беларуси в Кувейт, таможенники обнаружили 12 кусков необработанного янтаря, вывоз которого с территории ЕАЭС запрещен. В сопроводительных документах информация о пересылке минерала, общий вес которого составил около 6 кг, не была упомянута. Отправители пытались вывезти янтарь под видом камней для аквариума и сувениров.

1-е место: «Кокаин вместо батарейки». В апреле сотрудники таможни в одной из посылок из Израиля обнаружили кокаин. Отправитель намеревался обмануть таможенников, используя необычный способ сокрытия запрещенного вещества. Так, кокаин в прозрачном пакете был завернут в фольгированную бумагу, которая в свою очередь была помещена в отсек для батареи в б/у машинке для стрижки. К слову, начиненная наркотиком машинка вместе с насадками и инструкцией находилась в коробке из-под мобильного телефона.

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