Мужчины сбили лося на дороге и забрали тушу - их приговорили за незаконную охоту

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В Рогачеве суд приговорил троих человек за незаконную охоту. Однако это были не обычные браконьеры. Особенность произошедшего в том, что мужчины не охотились на лося, а случайно сбили его машиной на дороге. В основу обвинения легло то, что они добили животное и забрали тушу.

Сельчане ехали по местной трассе на работу в другую деревню на своем Volkswagen и сбили перебегавшего проезжую часть лося-сеголетка. По закону в таких случаях надо вызывать ГАИ, но мужчины, «действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью незаконной добычи сбитого лося, в нарушение правил охоты» зарезали раненое животное.

- После ДТП водитель передал одному из пассажиров нож, которым тот умертвил лося. Затем оба отнесли тушу с дороги и спрятали ее под ветками, - рассказывала по итогам следствия официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. - Потом водитель попросил еще одного коллегу, владельца Audi, помочь ему в транспортировке лося на его авто. Мужчины взяли у знакомого прицеп и перевезли тело животного на территорию сельхозпредприятия, где работали. Незаконную добычу спрятали в хозяйственной постройке. Вскоре об этом узнали в милиции.

В вину первым двух фигурантам уголовного дела вменяется и то, что у них не было права на охоту, охотничьей путевки и разрешения на добычу животного, Кроме того, они «добыли» лося в запретном месте - на обочине дороги.

Из-за всех этих нюансов действия сельчан признали незаконной охотой. Audi, на которой перевозили тушу, конфисковали, ее владельца наказали одним годом лишения свободы. Водителю, сбившему лося, и его пассажиру, который перерезал животному горло, суд дал по два года лишения свободы, а еще штраф - почти по полторы тысячи рублей каждому. Все трое наказаны с отсрочкой приговора на год, рассказали в Гомельском областном суде.

Кстати, еще во время следствия мужчины возместили ущерб окружающей среде, который оценили в 7 тыс. 650 рублей.