2020-02-13T18:13:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Новые Geely Coolray разметают как горячие пирожки?

Пока на заводе под Жодино собрали только 300 автомобилей
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Новые Geely Coolray разметают как горячие пирожки?Новые Geely Coolray разметают как горячие пирожки?Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Вчера, 12 февраля, на заводе Geely – это под Жодино, прошла презентация нового кроссовера Geely Coolray (ранее известного как Geely SX11). «Отверточным методом» к этому моменту собрали 300 таких машин и отправили к дилерам. Сегодня, 13 февраля, начались продажи. Судя по всему, машин на всех может не хватить.

- Сейчас у нас есть около десятка машин в наличии – причем, только одной комплектации - Comfort, это та, что подешевле, - рассказали «Комсомолке» в отделе продаж одного из дилеров Geely. - Завтра будет еще один завоз – в нем будут две машины в комплектации Flagship, но они уже зарезервированы. Мы советуем не тянуть с покупкой – какой будет ситуация, например, на следующей неделе, мы не знаем.

Напомним, Geely Coolray доступен только в двух комплектациях. Comfort – за 40.900 рублей и Flagship – за 43.900. Оба варианта – с трехцилиндровым турбированным мотором 1,5 литра, выдающем 177 «лошадей». Еще в октябре прошлого года корреспондент «Комсомолки» одним из первых среди журналистов провел краткий тест-драйв нового кроссовера.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Курс валют в Беларуси на 13 февраля: доллар перешел отметку 2,2 рубля
В Светлогорске пьяный 14-летний школьник разбил ногой инфокиоск, а потом хотел украсть в магазине алкоголь
В Мостовском районе трактор сбил насмерть 37-летнюю женщину
Новые Geely Coolray разметают как горячие пирожки?
В Беларуси планируют запретить гомосексуальные отношения до 18-летнего возраста
Мужчины сбили лося на дороге и забрали тушу - их приговорили за незаконную охоту
Янтарная посылка и наркотики: топ-5 незаконных почтовых отправлений в Беларусь составила таможня
После обмена автомобилями бывший владелец похитил «свою» машину
В Березинском районе школьник поджег бензин и обгорел
Теперь желто-синие: на минских рынках появились «Табакерки»
Лукашенко рассказал, чем Беларусь отличается от Швейцарии
В Витебске ищут пропавшую школьницу, которая могла сбежать с россиянином
До +10! Погода в Беларуси на выходные
Не учел габариты: в Минске столкнулись два автобуса
В Минске военнослужащие будут дежурить вместе с ГАИ