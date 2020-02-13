Новые Geely Coolray разметают как горячие пирожки?

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Вчера, 12 февраля, на заводе Geely – это под Жодино, прошла презентация нового кроссовера Geely Coolray (ранее известного как Geely SX11). «Отверточным методом» к этому моменту собрали 300 таких машин и отправили к дилерам. Сегодня, 13 февраля, начались продажи. Судя по всему, машин на всех может не хватить.

- Сейчас у нас есть около десятка машин в наличии – причем, только одной комплектации - Comfort, это та, что подешевле, - рассказали «Комсомолке» в отделе продаж одного из дилеров Geely. - Завтра будет еще один завоз – в нем будут две машины в комплектации Flagship, но они уже зарезервированы. Мы советуем не тянуть с покупкой – какой будет ситуация, например, на следующей неделе, мы не знаем.

Напомним, Geely Coolray доступен только в двух комплектациях. Comfort – за 40.900 рублей и Flagship – за 43.900. Оба варианта – с трехцилиндровым турбированным мотором 1,5 литра, выдающем 177 «лошадей». Еще в октябре прошлого года корреспондент «Комсомолки» одним из первых среди журналистов провел краткий тест-драйв нового кроссовера.