2020-02-13T18:17:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Мостовском районе трактор сбил насмерть 37-летнюю женщину

В ГАИ выясняют обстоятельства трагедии
Надежда БУТОВИЧ
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Тракторист вез тюки с соломой и наехал на сельчанку. Фото: СК.Тракторист вез тюки с соломой и наехал на сельчанку. Фото: СК.
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Смертельное ДТП в Гродненской области произошло днем в четверг, 13 февраля. Об этом пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

Наезд на пешехода произошел в деревне Глядовичи, что в Мостовском районе. Это произошло в четверг днем, примерно в 12.30 часов. Известно, что за рулем трактора «Амкодора» находился 40-летний водитель. Мужчина на сельхозтехнике перевозил тюки с соломой и, видимо, не увидев женщину на дороге, совершил наезд.

– Пострадавшая 37-летняя женщина, жительница соседней от Глядовичей деревни. Она скончался прямо на месте аварии от полученных травм, – пояснили в пресс-службе.

Сотрудники Следственного комитета вместе с судмедэкспертами осмотрели место ДТП, изъяли следы, назначены экспертизы. Против тракториста возбудили уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.

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