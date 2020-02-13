2020-02-13T18:56:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Светлогорске пьяный 14-летний школьник разбил ногой инфокиоск, а потом хотел украсть в магазине алкоголь

Несовершеннолетнего преступника задержали по приметам
Надежда БУТОВИЧ
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Подросток так и не объяснил, почему разбил стекло в инфокиоске. Фото: МВД.Подросток так и не объяснил, почему разбил стекло в инфокиоске. Фото: МВД.
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Оба хулиганских инцидента произошли в райцентре на Гомельщине, рассказали в пресс-службе МВД.

В милицию обратились из местного банка и рассказали, что неизвестный ночью 7 февраля разбил инфокиоск, который расположен в универсаме. После изучения записей камер видеонаблюдения правоохранители смогли определиться с «портретом» подозреваемого.

– В разработку попали несколько человек, в том числе – 14-летний ученик одной из светлогорских школ. Были сообщены приметы разыскиваемого, и скоро он попался, – пояснили в пресс-службе.

Задержанный подросток признался, что это именно он разбил инфокиоск. Пояснил, что был пьяным – накануне пил с друзьями в лесу, а потом гулял по городу и, увидев киоск, почему-то решил ударить ногой по стеклу.

– По какой причине было разбито стекло в банковском устройстве, злоумышленник так и не объяснил. Однако стало известно, что за последние перед задержанием дни он еще раз «набедокурил»: попытался вынести из продмага бутылку алкоголя, но был задержан охраной, – добавили в МВД.

Против хулигана возбудили уголовное дело. Ранее он судим не был, но отвечал по административным правонарушениям, состоит на учете в ИДН.

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