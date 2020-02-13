2020-02-13T19:21:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курс валют в Беларуси на 13 февраля: доллар перешел отметку 2,2 рубля

Рынок валют обновил максимумы
Надежда БУТОВИЧ
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Доллар обновил максимум с 2016 года.Доллар обновил максимум с 2016 года.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Торги основными валютами прошли в четверг, 13 февраля, с заметной прибавкой к «весу» инвалют. Актуальную информацию опубликовали на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Новые курсы достигли (и перевалили) за психологические пределы своей стоимости. В частности, доллар достиг 2,2 белрубля – цены, которую мы не видели на «зеленые» около 4 лет, с февраля 2016 года! Евро также увеличился в стоимости, а вот российский рубль предпочел немного сбросить.

Детальные курсы валют и их изменения таковы. Доллар прибавил к стоимости 0,0082 рубля и даже превысил психологический барьер, достигнув 2,2001 белорусского рубля. Европейская валюта потяжелела на 0,0008 белрубля, и один евро прировнялся к 2,3931 в белорусской «валюте». А вот сотня рублей РФ потеряла 0,0196 белрубля и теперь ее стоимость – 3,4604 рубля.

Для белорусского рубля торги прошли с общим укреплением к корзине валют на 0,18 процентов.

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Курс валют в Беларуси на 13 февраля: доллар перешел отметку 2,2 рубля
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