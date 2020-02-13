2020-02-13T19:59:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Оршанец при сыне-дошкольнике заставил знакомую полностью раздеться и пойти с ним в магазин

Мужчина бил и унижал женщину прямо на глазах своего маленького ребенка
Надежда БУТОВИЧ
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Кассиры нажали тревожную кнопку, когда в магазин зашел пьяный мужчина с голой женщиной и ребенком. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Кассиры нажали тревожную кнопку, когда в магазин зашел пьяный мужчина с голой женщиной и ребенком. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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Мотивируемый местью за «подставу», 40-летний житель Орши избил и унизил женщину, за что сядет в тюрьму почти на два года, сообщил ресурс vitebsk.biz.

У криминальной истории оказались давние «корни». Летом 2018 года к мужчине обратилась 44-летняя знакомая из Полоцка. Женщина вместе с подругой попросила оршанца о пустяковой просьбой – продать телевизор. Но техника оказалась ворованной.

– Ничего не подозревающего фигуранта привлекли к ответственности и оштрафовали, а воровок осудили, – уточнил Роман Гурченок, помощник районного прокурора Полоцка.

Когда через несколько месяцев житель Орши снова оказался в Полоцке со своим маленьким сыном-дошкольником, и в одной компании с ним вновь появилась «предательница», мужчина рассвирепел. Изрядно выпив на грудь он все припомнил воровке и решил отомстить, унизив ее.

– Сначала начал требовать, чтобы полочанка вернула ему до копейки сумму, потраченную на штраф. Но когда та отказалась отдать деньги, набросился на нее с кулаками. После этого он заставил ее раздеться, женщина осталась в трусах, и он разрезал резинку прямо на ней. Голую жертву – тумаками вытолкал из квартиры и приказал идти за ним в ближайший магазин. Всю эту сцену истязаний наблюдал его маленький ребенок, мальчик даже шел в магазин вместе «с папой и голой тетей», – прокомментировали в прокуратуре.

Но едва странная процессия зашла в торговый объект, продавцы вызвали милицию. Свою вину на суде оршанец признал полностью, его приговорили к 1 году 8 месяцам колонии строго режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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