Гродненец следил за звонками и СМС с телефона бывшей жены: за это ему грозит до 2 лет

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К правохранителям Гродно в конце 2019 года с жалобой на бытовое насилие со стороны бывшего мужа обратилась молодая женщина. А в милиции попросила еще проверить, не «взломал» ли мужчина ее телефон. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

В ходе проверки стало известно, что 30-летний гродненец, действительно, следил за тем, кому женщина звонит, что ей приходит в СМС и так далее.

– У подозреваемого, как выяснилось, был доступ к «симке» бывшей супруги. Таким образом, у него получилось подключиться к личному кабинету мобильного оператора и получить неограниченный доступ к конфиденциальной информации, – сообщили в УВД.

Теперь мужчина еще ответит за несанкционированный доступ к компьютерной информации, ему грозит штраф или лишение свободы на 2 года. «Взлом» переписок в соцсетях, мессенджерах, электронной почте – уголовно наказуемы.