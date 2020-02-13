2020-02-13T20:52:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гродненец следил за звонками и СМС с телефона бывшей жены: за это ему грозит до 2 лет

Мужчину обвинили в несанкционированном доступе к электронной информации
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Бывший муж следил за телефоном гродненки. Фото: pixabay.com.Бывший муж следил за телефоном гродненки. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

К правохранителям Гродно в конце 2019 года с жалобой на бытовое насилие со стороны бывшего мужа обратилась молодая женщина. А в милиции попросила еще проверить, не «взломал» ли мужчина ее телефон. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

В ходе проверки стало известно, что 30-летний гродненец, действительно, следил за тем, кому женщина звонит, что ей приходит в СМС и так далее.

– У подозреваемого, как выяснилось, был доступ к «симке» бывшей супруги. Таким образом, у него получилось подключиться к личному кабинету мобильного оператора и получить неограниченный доступ к конфиденциальной информации, – сообщили в УВД.

Теперь мужчина еще ответит за несанкционированный доступ к компьютерной информации, ему грозит штраф или лишение свободы на 2 года. «Взлом» переписок в соцсетях, мессенджерах, электронной почте – уголовно наказуемы.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Посмотрите на часы с бриллиантами за $2,5 тысячи, которые у петербурженки украли во время досмотра в минском аэропорту
На международной продвыставке в Москве со стенда сняли около 630 килограммов белорусской молочки
«Бабка, атдавай грошы!»: в Столинском районе вор отобрал у 85-летней пенсионерки 600 рублей и золотые сережки
Гродненец следил за звонками и СМС с телефона бывшей жены: за это ему грозит до 2 лет
Оршанец при сыне-дошкольнике заставил знакомую полностью раздеться и пойти с ним в магазин
Курс валют в Беларуси на 13 февраля: доллар перешел отметку 2,2 рубля
В Светлогорске пьяный 14-летний школьник разбил ногой инфокиоск, а потом хотел украсть в магазине алкоголь
В Мостовском районе трактор сбил насмерть 37-летнюю женщину
Новые Geely Coolray разметают как горячие пирожки?
В Беларуси планируют запретить гомосексуальные отношения до 18-летнего возраста
Мужчины сбили лося на дороге и забрали тушу - их приговорили за незаконную охоту
Янтарная посылка и наркотики: топ-5 незаконных почтовых отправлений в Беларусь составила таможня
После обмена автомобилями бывший владелец похитил «свою» машину
В Березинском районе школьник поджег бензин и обгорел
Теперь желто-синие: на минских рынках появились «Табакерки»
Лукашенко рассказал, чем Беларусь отличается от Швейцарии
В Витебске ищут пропавшую школьницу, которая могла сбежать с россиянином
До +10! Погода в Беларуси на выходные
Не учел габариты: в Минске столкнулись два автобуса
В Минске военнослужащие будут дежурить вместе с ГАИ