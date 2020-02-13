2020-02-13T21:12:19+03:00
Общество
КП Беларусь

«Бабка, атдавай грошы!»: в Столинском районе вор отобрал у 85-летней пенсионерки 600 рублей и золотые сережки

Грабителя-рецидивиста поймали по горячим следам
Надежда БУТОВИЧ
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Вор пробрался в дом пенсионерки ранним утром. Фото: УВД Брестского облисполкома.Вор пробрался в дом пенсионерки ранним утром. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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Во вторник, 11 февраля, к пожилой жительницы Давид-Городка, небольшого города в Столинском районе, наведался грабитель. Рано утром 85-летняя пенсионерка встала, чтобы выпить лекарство, и оторопела – в веранде незнакомый мужчина в черной куртке. «Бабка, отдавай грошы, и тебе ничего не будет!» – выкрикнул грабитель, который и сам удивился, увидев сельчанку.

– Вор затолкал женщину в комнату, толкнул на кровать, снял с нее куртку и забрал, найденные в кармане, 620 белорусских рублей. На бабушке увидел украшение – золотые серьги так же потребовал снять и отдать ему. Пенсионерка подчинилась безропотно. Вор ушел с награбленным, а примерно через час, отойдя от страха, сельчанка набрала «102», – прокомментировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

По приметам, которые сообщила потерпевшая, подняли на поиски наряды милиции Столинского и соседних Пинского, Ивановского, Кобринского и Дрогичинского районов.

– Подозреваемого в ограблении задержали сотрудники ГАИ и ОМОНа Пинского района на трассе направлением Ивацевичи – Пинск – Столин. Им оказался 31-летний безработный рецидивист, проживающий под Кобрином. Дело отправлено на правовую оценку, – добавили в пресс-службе.

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«Бабка, атдавай грошы!»: в Столинском районе вор отобрал у 85-летней пенсионерки 600 рублей и золотые сережки
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