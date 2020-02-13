На международной продвыставке в Москве со стенда сняли около 630 килограммов белорусской молочки

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О скандале на выставке «Продэкспо 2020» сообщила пресс-служба Россельхознадзора на официальном сайте. Со стендов выставки сняли ряд продукции, поставленной с нарушениями.

Известно, что контрольные мероприятия проводились с 10 по 12 февраля включительно. За этот период специалисты российского Сельхознадзора обнаружили продукцию, в том числе из Беларуси, которая появилась на выставке без прохождения ветконтроля на границе.

– Например, выявлено 628 килограммов молока и готовой молочной продукции, произведенной белорусскими предприятиями, но поступившая на выставку, не проходя ветсанконтроль на границе – без записей во ФГИС «Аргус» и «Меркурий», – пояснили в пресс-службе.

Также в ведомстве сообщили, что с «Продэкспо» сняли 48 килограммов сыра, который в Москву был доставлен не для выставочных и дегустационных целей, а на лабораторные исследования. Еще изъяты китайские рыба и морепродукты (Прим.: 4,5 килограмма) без сопроводительных ветеринарных документов.

Всю вышеназванную продукцию сняли с экспонирования и запретили к дегустации. В последующем ее уничтожат.