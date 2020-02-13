Посмотрите на часы с бриллиантами за $2,5 тысячи, которые у петербурженки украли во время досмотра в минском аэропорту

Женщина забыла часы в пункте досмотра, а у них "появились ноги". Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Женщина забыла аксессуар на предполетном досмотре, и грабитель с часами улетел в Воронеж

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Правоохранители ОВД на транспорте Минска расследовали хищение ценностей в столичном аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милицию 8 января обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая рассказала, что случайно оставила в коробке для мелочей на предполетном досмотре дорогие часы. Опомнившись, она побежала обратно в пункт досмотра, но аксессуара уже не было. Часы украшены бриллиантами и стоимость примерно 5 тысяч белорусских рублей.

– Личность злоумышленника выявили оперативно – им оказался 59-летний гражданин России. Однако, забрав дорогие часы, он успел сесть на самолет и улетел. Информация была передана правоохранителям из РФ, – пояснили в пресс-службе.

Мужчину задержали в Воронежской области, он сознался в краже и вернул часы милиционерам. Дорогие "ходики" сейчас у белорусских правоохранителей, вскоре их вернут законной владелице.

Дело передано на правовую оценку.