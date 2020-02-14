Первое «наземное метро» в Минске появится в Сухарево

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В генплан Минска внесли изменения: альтернативу подземному метро составит скоростной трамвай. Первое «наземное метро» столицы появится в Сухарево: линия пройдет от улицы Шаранговича через Пономаренко до улицы Харьковской, а затем через железную дорогу до К. Цеткин. Там трасса скоростного трамвая соединится с существующим трамвайным кольцом.

Финансирование проекта первой трассы «наземного метро» в Минске планируют включить в Инвестпрограмму города на 2020 год, сообщает Минск-Новости.