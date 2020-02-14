КП Беларусь
ДТП в Минске: Renault врезался в осветительную мачту - погиб несовершеннолетний
Авария произошла на улице Горецкого в полночь, 14 февраля
Авария произошла на улице Горецкого в полночь, 14 февраля.
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За рулем иномарки был 19-летний парень. Молодой водитель не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. В автомобиле находились четверо несовершеннолетних пассажиров. Один из них, 17-летний парень, скончался на месте аварии. Остальные участники ДТП доставлены в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Проводится проверка, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.