ДТП в Минске: Renault врезался в осветительную мачту - погиб несовершеннолетний

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За рулем иномарки был 19-летний парень. Молодой водитель не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. В автомобиле находились четверо несовершеннолетних пассажиров. Один из них, 17-летний парень, скончался на месте аварии. Остальные участники ДТП доставлены в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Проводится проверка, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.