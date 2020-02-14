Мужчина устроил наркопритон в своей квартире в Брестской области

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Сотрудники Лунинецкого РОВД провели санкционированный обыск в квартире подозреваемого. В итоге было найдено 1,5 килограмма марихуаны: трава была расфасована по сверткам и подготовлена для продажи. Во время обыска также были задержаны покупатели: у мужчин 22 и 35 лет милиционеры нашли марихуану. Оказалось, что местный житель не только незаконно сбывал наркотик, но и предоставлял свой дом для употребления травки.

Следователи дали правовую оценку его действиям. Ранее мужчина уже был судим, пишет belta.by.