2020-02-14T11:24:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Минск вошел в топ-3 самых романтичных городов Европы

Минск обогнали только Париж и Санкт-Петербург
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Минск вошел в топ-3 самых романтичных городов Европы. Фото: архив "КП"Минск вошел в топ-3 самых романтичных городов Европы. Фото: архив "КП"
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Столица Беларуси вошла в рейтинг самых романтических городов Европы, популярных для отдыха влюбленных пар и поездок на выходные. Рейтинг составлен по мнению российских туристов.

В топ-10 вошли Санкт-Петербург, Париж, Калининград, Прага, Екатеринбург, Амстердам, Баку, Ереван, Таллин. За Санкт-Петербург и Париж как самые романтичные города Европы россияне отдали по 23% голосов, за Калининград и Минск - по 8%, за Прагу - 7%, за Екатеринбург, Амстердам, Баку и Ереван - по 5% голосов и Таллин - 3%, сообщает belta.by.

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