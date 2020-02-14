2020-02-14T13:20:03+03:00
Политика
КП Беларусь

«Дурно пахнущего нет?» Александр Лукашенко посетил Светлогорский ЦКК

Президент Беларуси находится в рабочей поездке в Гомельском регионе
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Александр Лукашенко посетил Светлогорский ЦКК. Фото: БелТА.Александр Лукашенко посетил Светлогорский ЦКК. Фото: БелТА.
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Лукашенко посетил Светлогорский ЦКК, на базе которого построен завод по производству сульфатной беленой целлюлозы - известный местным жителям своим неприятным запахом.

- Дурно пахнущего нет? - спросил президент.

Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров заверил главу государства, что все в порядке, а иначе концерн не подписал акт ввода предприятия, пишет belta.by.

Назаров сообщил, что завод введен в эксплуатацию, работает и постепенно выходит на проектную мощность. Напомним, что строительство завода началось еще в 2015 году, но из-за периодических скандалов по поводу неприятного запаха, конфликта с генподрядчиком, контракт с корпорацией CAMCE был расторгнут.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главная задача сейчас - получение большей добавленной стоимости выпускаемой продукции.

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«Дурно пахнущего нет?» Александр Лукашенко посетил Светлогорский ЦКК
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