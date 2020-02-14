2020-02-14T13:17:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродненской области женщину переехал трактор

От полученных травм 37-летняя сельчанка скончалась на месте
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В Гродненской области женщину переехал трактор .Фото: СК РБВ Гродненской области женщину переехал трактор .Фото: СК РБ
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ЧП с летальным исходом произошло в деревне Глядовичи Мостовского района 13 февраля. 40-летний водитель трактора «Амкодор» перевозил тюки соломы и наехал на 37-летнюю жительницу соседней деревни. Детальных подробностей происшествия пока не сообщают.

Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо без лишения, пишет vgr.by.

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