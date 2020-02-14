Рынок «Новый Лебяжий» в Таборах откроется 17 февраля

Один из самых популярных рынков страны переезжает уже в эти выходные. Для удобства покупателей пустят бесплатные маршрутки

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Мы уже писали, что один из самых популярных белорусских оптово-розничных рынков «Лебяжий» переезжает. Работает он в Ждановичах последнюю неделю, а уже в понедельник уникальная торговая площадка откроется в Таборах. На территории нового рынка разместится почти 300 торговых мест, а рядом будут работать павильоны на 800 торговых мест.

Конечно, рядом с рынком будет бесплатная парковка, но и покупатели без авто смогут легко доехать к любимым продавцам. Для комфортного передвижения покупателей администрация «Ждановичей» запустила маршрутки, которые будут следовать до рынка в Таборах. Отправляться они будут от станции метро «Каменная Горка» и от ТД «Ждановичи» по улице Тимирязева.

Также курсируют 2 рейсовых автобуса, следующих через Таборы, и пригородное маршрутное такси:

- автобус № 200 - отправление по будним дням: 05:33, 07:45, 14:37, 17:50; в сб\вс: 07:45, 11:10, 17:45;

- автобус № 268 - отправление только по сб\вс: 11:10, 17:45;

- маршрутное такси № 680: ежедневно - 09:18, 10:08, 10:48, 13:28, 14:28, 17:48, 18:30, 19:38.