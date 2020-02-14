2020-02-14T15:28:45+03:00
Экономика
КП Беларусь

14 февраля доллар и евро подешевели, не преодолев психологический предел стоимости

Доллар стал легче на 0,0015 бел. рубля, евро - на 0,0101
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14 февраля доллар и евро подешевели, не преодолев психологический предел стоимости14 февраля доллар и евро подешевели, не преодолев психологический предел стоимости
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14 февраля на бирже доллар оценили в 2,1986 белорусского рубля. Таким образом, иностранная валюта вернулась в границы психологического предела, из которых вышла 13 февраля. Тогда доллар достиг отметки 2,2 рубля, такую цену мы не видели с февраля 2016 года. На торгах 14 февраля подорожал российский рубль: цена за 100 российских рублей составила 3,4651 белорусского рубля, сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

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