2020-02-14T15:35:57+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко предложил Путину поставлять газ по более низкой цене пострадавшим от Чернобыльской АЭС

Президент Беларуси рассказал подробности встречи с президентом России в Сочи, которая прошла на минувшей неделе
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Президент Беларуси рассказал подробности встречи с президентом России в Сочи, которая прошла на прошлой неделе. Фото: БелТАПрезидент Беларуси рассказал подробности встречи с президентом России в Сочи, которая прошла на прошлой неделе. Фото: БелТА
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Александр Лукашенко назвал переговоры с Путиным своеобразными. В частности, глава государства заявил Путину, что Россия сегодня, как правопреемница СССР, не должна уходить от обещаний советского правительства. Лукашенко не понимает, почему Беларуси, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка. Поэтому президент Беларуси предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики.

- Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды, - пояснил Лукашенко.

Президенты также не договорились и о проблемах, касающихся Белорусской АЭС. Российская сторона сорвала сроки строительства, и теперь Беларусь ждет снижение ставки и отсрочка по кредиту, выделенному на строительство станции. Есть и другой вариант развития событий: российскому генподрядчику может быть выписан немалый штраф за нарушения. В Сочи стороны договорились найти консенсус по этому вопросу, однако к настоящему времени к единому знаменателю так и не пришли, передает belta.by.

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