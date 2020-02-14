2020-02-14T15:48:37+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: в России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители

Об этом президент Беларуси рассказал во время визита на Светлогорский ЦКК
Поделиться:
Об этом президент Беларуси рассказал во время визита на Светлогорский ЦКК.Об этом президент Беларуси рассказал во время визита на Светлогорский ЦКК.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко продолжает освещать подробности переговоров с Владимиром Путиным в Сочи. Президент заявил, что на переговорах с Россией белорусская сторона всегда требует равных условий, ведь страны состоят не только в Союзном государстве, но и в Евразийском экономическом союзе.

- Ничего лишнего не требуем, - подчеркнул глава государства, передает belta.by. - Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: «Давайте включим Беларусь в состав России». Но ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути. Вот вы не антироссийские люди (обратился к заводчанам – при. Авт.), а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут «нет». И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: «Ни в коем случае не входите в состав России». Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, - тогда будут единые цены.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко: в России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители
Лукашенко предложил Путину поставлять газ по более низкой цене пострадавшим от Чернобыльской АЭС
14 февраля доллар и евро подешевели, не преодолев психологический предел стоимости
В Гродно установили необычный рояль: он обшит искусственной травой и «поет» песни Стаса Михайлова
Рынок «Новый Лебяжий» в Таборах откроется 17 февраля
В Гродненской области женщину переехал трактор
«Дурно пахнущего нет?» Александр Лукашенко посетил Светлогорский ЦКК
Минск вошел в топ-3 самых романтичных городов Европы
Мужчина устроил наркопритон в своей квартире в Брестской области
ДТП в Минске: Renault врезался в осветительную мачту - погиб несовершеннолетний
Первое «наземное метро» в Минске появится в Сухарево