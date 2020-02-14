Лукашенко: в России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители

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Александр Лукашенко продолжает освещать подробности переговоров с Владимиром Путиным в Сочи. Президент заявил, что на переговорах с Россией белорусская сторона всегда требует равных условий, ведь страны состоят не только в Союзном государстве, но и в Евразийском экономическом союзе.

- Ничего лишнего не требуем, - подчеркнул глава государства, передает belta.by. - Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: «Давайте включим Беларусь в состав России». Но ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути. Вот вы не антироссийские люди (обратился к заводчанам – при. Авт.), а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут «нет». И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: «Ни в коем случае не входите в состав России». Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, - тогда будут единые цены.