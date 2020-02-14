Пенсионерку из Кобрина дважды за день сбили на пешеходном переходе

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Первая авария произошла около 8.10 утра 14 февраля вблизи из одного домов на улице Ленина в Кобрине. По предварительной информации, за рулем автомобиля Mazda находился 52-летний житель деревни Луцевичи. После этого пенсионерка попала под колеса Audi 80 под управлением 52-летнего жителя Кобрина. В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была госпитализирована, сообщает belta.by.