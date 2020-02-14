Внимание, водители: в Минске ограничат движение на улице Ленина

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С 22.00 14 февраля до 17.00 16 февраля в связи с выполнением аварийных работ, а также в целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улицы Ленина на участке от проспекта Независимости до улицы К. Маркса. Объехать данный участок можно по улице Кирова и улице К.Маркса, сообщает belta.by.