2020-02-14T17:16:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Внимание, водители: в Минске ограничат движение на улице Ленина

До вечера 16 февраля там будут проходить ремонтные работы
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Внимание, водители. В Минске ограничат движение на улице Ленина.Внимание, водители. В Минске ограничат движение на улице Ленина.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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С 22.00 14 февраля до 17.00 16 февраля в связи с выполнением аварийных работ, а также в целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улицы Ленина на участке от проспекта Независимости до улицы К. Маркса. Объехать данный участок можно по улице Кирова и улице К.Маркса, сообщает belta.by.

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