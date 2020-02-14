У 20-летнего минчанина обнаружили килограмм психотропов

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы

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Сотрудники оперативного подразделения Госпогранкомитета пресекли канал поставки наркотиков и психотропов в Беларусь, которые продавались через интернет-магазин.

В Минске был задержан 20-летний молодой человек с опасными психотропными веществами: более 498 граммов параметилэфедрона и 500 граммов альфа-РVР. У дилера также нашли электронные весы и фасовочные пакеты. В этот же день при проведении дальнейших мероприятий пограничники задержали и курьера интернет-магазина. Им оказался 19-летний гражданин Беларуси. У него дома правоохранители также обнаружили и изъяли менее 100 граммов метадона, электронные весы и фасовочные пакеты.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 УК. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы, передает belta.by.