Лукашенко о фигурантах «сахарного дела»: «Просятся – отпустите в колхоз навоз грузить. А я говорю: мы вилами уже не грузим – сидите»

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В пятницу, 14 февраля, Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Светлогорск, сообщил телеканал ОНТ. Во время посещения светлогорского целлюлозно-картонного комбината президент не смог промолчать о «сахарном деле» – коррупционном скандале, в котором среди прочих фигурантов, директора всех четырех сахарных заводов Беларуси.

– Вот сидят сейчас (Прим.: директора заводов) и просятся – отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. А я говорю – мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите. Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте, только в тюрьму не сажайте. А кто тебя посадил в тюрьму? Ты сам себя посадил, – категорично объяснил президент Беларуси.

И, продолжая тему недопустимости коррупции, добавил:

– Постоянно говорю: не тронь чужое! Не трогай. Особенно руководитель. Если ты воруешь, какое здесь может быть предприятие? Если руководитель – вор, предприятия нет, трудового коллектива нет. Cотни людей и тысячи, которые у тебя работают, – прозябают, – резюмировал Лукашенко.