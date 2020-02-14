У белорусок появилась возможность пригласить на целый день посла и рассказать о своем деле и ежедневых трудностях

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С 2019 года в Беларусь пришел проект #ЦеньНаДзень. Инициатива по аналогии с английским «job shadowing» (Прим: «job» – работа и «shadow» – тень) позволяет в один день году получить уникальный опыт взаимодействия с бизнес-лидером, руководителей или дипломатом. В этом году – послов, глав представительств международных организаций в Беларуси и лидеров бизнеса.

Накануне Международного дня солидарности женщин любая белоруска на день сможет получить именитую «тень». Такой формат коучинга называется блиц-стажировками. И, если в прошлом году, женщины приходили к послам и бизнесменам, учились и «подсматривали» за их работой. То в этом году «тенью» будут не женщины, а послы, то есть белорусски будут показывать свою работу и рутину, рассказывать о сложностях, спрашивать совета и делиться своим опытом.

Как попасть в проект?

Очень просто! Если вам больше 18 лет. Вы работаете менеджером по продажам в фирме, руководителем высшего звена, в школе, на заводе или даже на ферме, являетесь спортсменкой, ученой, ремесленницей, писательницей, простой сельчанкой или художницей. Но в своем деле вы достигли успехов, а также хотите привлечь внимание к своей деятельности, рассказать о проблемах и их решениях и, конечно, мечтаете стать наставницей посла или бизнес-лидера – это вас шанс. До полуночи 25 февраля отправьте заявку на участие в проекте и ждите, что вас отберут среди других участниц. Стажировки пройдут в марте и апреле 2020 года.

Форма заявки для участие в проекте #ЦеньНаДзень здесь.