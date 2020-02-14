В Минском районе «Нива» на скорости въехала под фуру: три человека госпитализированы

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Серьезное ДТП на дороге из Микашевичей в Минск произошло в четверг, 13 февраля. Об этом проинформировали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Авария случилась вечером, примерно в 20.00 часов, на 22 километре автотрассы Р-23. На дороге столкнулись попутные «ВАЗ» и грузовик MAN.

– Произошло столкновение двух транспортных средств. Уже установлено, что фура выезжала с обочины на первую полосу. При этом в полосе попутно ехала «Нива». Легковушка не успела перестроиться, и удар пришелся в заднюю ось большегруза, – пояснили в пресс-службе.

Фура в момент аварии выезжала с обочины. Фото: УВД Минского облисполкома.

В аварии пострадали люди, ехавшие в авто «ВАЗ». Госпитализированы 66-летний водитель «Нивы», его 43- и 55-летний пассажиры. Водитель фуры не пострадал во время столкновения.

На месте происшествия работали ГАИ, спасатели и медики, был организован объезд места ДТП. По факту аварии проводится проверка.