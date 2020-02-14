Видеофакт. Минчанин устроил незнакомой девушке ужин с вином прямо в вагоне метро

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14 февраля – самый романтичный день в году. Был. Ныне от праздника или открещиваются, мол, не праздник, а вакханалия маркетологов! Или же скатываются на банальщину: плюшевый мишка, открытка в форме сердца и духи из дьютика (Прим.: и это не самый плохой сценарий!). Но иногда находится место и креативу.

Вот, например, минчанин Андрей Громыко с группой единомышленников организовал романтический ужин прямо в столичном метрополитене. Видео, опубликованное в личном Инстаграме, так и подписал «Идеальное свидание на «Автозаводской».

А свидание и, правда, идеальное: столик с белой скатертью, розы, романтично мигающий свет подземки, колонка с музыкой и немного вина…

Так минчане напомнили, что всегда лучше делать, чем говорить. Ведь девушка в кадре – прекрасная незнакомка, которая сначала сильно удивилась, но нашлась в ситуации и оценила красивый жест «молчаливого джентельмена». А разве могло быть иначе в Минске, городе, который вошел в Топ-3 самых романтичных столиц Европы.

Видео в сети встретили тепло. И только самые заскорузлые критики написали, что таких роликов в интернете немало, а вино в вагоне – прямое нарушение запрета на распитие алкоголя в общественных местах.