2020-02-14T20:47:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт. Лукашенко рассказал, у кого в Беларуси рождаются самые красивые дети

А еще президент заявил, что через 3 дня отправится с визитом в Египет
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко пообещал египтянину Феде, что подарит совместную с ним фотографию президенту Египта. Фото: стоп-кадр.Александр Лукашенко пообещал египтянину Феде, что подарит совместную с ним фотографию президенту Египта. Фото: стоп-кадр.
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«Комсомолка» уже сообщала, что 14 февраля президент Беларуси с рабочей поездкой находится в Светлогорске. Так выступая перед коллективом светлогорского целлюлозно-картонного комбината, Александр Лукашенко признался, что задержанные за коррупцию директора четырех белорусских сахарных заводов, просятся отпустить их в колхозы, чтобы навоз грузить.

Но еще в сеть попало другое неформальное видео с комбината, его опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

На этих кадрах президент находится в зале с пунктами управления и компьютерной техникой. Он обращается к одному из работников (Прим.: его «Пул Первого» подписал – египтянин Федя) и, узнав, что мужчина родом из Египта, хвалит за переезд в Беларусь. Мужчина признается, что здесь у него есть семья: «Женился и ребенок есть»; а глава Беларуси добавляет, обращаясь к собравшимся:

– Самые красивые дети – это когда египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девочках, самые красивые дети (Прим: рождаются в смешанных браках), – разъяснил Лукашенко.

И снова обращаясь к «белорусскому египтянину» говорит:

– У тебя на родине (Прим.: в Египте) я буду через три дня. И мы тебя там вспомним. И даже президенту Ас-Сиси об этом скажу. Это мой хороший друг египетский президент. И даже они вот сфотографировали нас (Прим.: указал президент на группу журналистов), я ему покажу, как у нас египтяне приживаются, – резюмировал глава республики.

Александр Лукашенко в Светлогорске: о самых красивых детях и визите в Египет. 14.02.2020г..

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