Видеофакт. Лукашенко рассказал, у кого в Беларуси рождаются самые красивые дети
«Комсомолка» уже сообщала, что 14 февраля президент Беларуси с рабочей поездкой находится в Светлогорске. Так выступая перед коллективом светлогорского целлюлозно-картонного комбината, Александр Лукашенко признался, что задержанные за коррупцию директора четырех белорусских сахарных заводов, просятся отпустить их в колхозы, чтобы навоз грузить.
Но еще в сеть попало другое неформальное видео с комбината, его опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».
На этих кадрах президент находится в зале с пунктами управления и компьютерной техникой. Он обращается к одному из работников (Прим.: его «Пул Первого» подписал – египтянин Федя) и, узнав, что мужчина родом из Египта, хвалит за переезд в Беларусь. Мужчина признается, что здесь у него есть семья: «Женился и ребенок есть»; а глава Беларуси добавляет, обращаясь к собравшимся:
– Самые красивые дети – это когда египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девочках, самые красивые дети (Прим: рождаются в смешанных браках), – разъяснил Лукашенко.
И снова обращаясь к «белорусскому египтянину» говорит:
– У тебя на родине (Прим.: в Египте) я буду через три дня. И мы тебя там вспомним. И даже президенту Ас-Сиси об этом скажу. Это мой хороший друг египетский президент. И даже они вот сфотографировали нас (Прим.: указал президент на группу журналистов), я ему покажу, как у нас египтяне приживаются, – резюмировал глава республики.
Александр Лукашенко в Светлогорске: о самых красивых детях и визите в Египет. 14.02.2020г..
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