2020-02-14T21:41:49+03:00
Общество
КП Беларусь

ЧП в Пинске: у новорожденной девочки нашли ВИЧ, но в семье все здоровы

Родители винят в болезни врачей
Надежда БУТОВИЧ
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Родители борются за здоровье новорожденной дочки, которая с октября 2019 года находится в больницах. Фото: media-polesye.by.Родители борются за здоровье новорожденной дочки, которая с октября 2019 года находится в больницах. Фото: media-polesye.by.
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В многодетной семье Дыдышко из Пинска беда – у их 11-месячной дочери врачи нашли ВИЧ. Родители недоумевают, как такое могло произойти: никто в семье не болен?! И у них есть своя версия, как вирус мог попасть в организм новорожденной. Подробности истории сообщил ресурс Медиа-Полесье.

Маленькую Мирославу Светлана родила 28 февраля 2019 года. Во время родов у девочки была сломана ключица, поэтому из роддома малышку не отправили домой с мамой, а перевели в детскую больницу. В больнице малышка пробыла около трех недель.

– С октября месяца (Прим.: в полугодовалом возрасте) Мирослава начала сильно болеть. Анализы крови были плохими и нам дали направление в Брестскую больницу к гематологу. Где девочку посмотрела еще и кардиолог, были назначены дополнительные анализы, – рассказала.

Кровь на исследования сдали в пинской поликлинике, и там стало известно, что девочка ВИЧ-положительная. После этого грудничка проверили еще четыре раза – каждый раз ВИЧ-статус получал подтверждения.

– У меня, мужа и еще четверых наших детей – у всей семьи анализы на ВИЧ отрицательные. Думаю, что заразить девочку могли или в родильном доме, или в больнице. С октября мы уже постоянно лежим в больнице, – пояснила женщина.

В январе 2020 года малышку госпитализировали в городскую детскую инфекционную больницу Минска. У малышки еще случаются сильные судороги. Родители сражаются за здоровье девочки и хотят непременно найти виновных в болезни дочки.

– Беременность была без осложнений. Думала, что ребенок будет здоровым. Но моя девочка будет вынуждена всю жизнь принимать лекарства, чтобы подавить активность ВИЧ. Я хочу, чтобы больше такое не повторялось, – добавляет Светлана Дыдышко, которая со своей бедой обратилась во все СМИ, написала заявление в СК и письмо – в Администрацию президента Беларуси.

Главврач Пинской детской больницы Николай Телятицкий прокомментировал ситуацию журналистам:

– В учреждении проводится внутренняя проверка и работает межрайотдел СК. Мы сами заинтересованы, чтобы ситуация разрешилась, потому что никому не хотелось бы пережить такое: ни сотрудникам учреждения, ни родителям других детей. Да, инфицированные дети в больницах лежат вместе со всеми пациентами и в тех же палатах. Законом запрещено разглашение ВИЧ-статуса человека, медперсонал не вправе ограничивать таких пациентов. Но в Пинской детской больнице, как и в других учреждениях здравоохранения, в полной мере соблюдаются правила санитарно-эпидемиологического режима иначе пациенты могут быть заражены опасными инфекциями, – пояснил главрач.

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