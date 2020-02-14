2020-02-14T22:11:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиде пьяный бесправник угнал у мамы служебную Renault и всю «покоцал»

Молодого человека не раз ловили за езду без прав и пьяные похождения
Надежда БУТОВИЧ
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По дороге автоугонщик попадал в мелкие ДТП. Фото: МВД.По дороге автоугонщик попадал в мелкие ДТП. Фото: МВД.
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Инцидент произошел в райцентре на Гродненщине 2 февраля, сообщили в пресс-службе МВД. Патрулируя улицы города в ночное время сотрудники Госавтоинспекции заметили иномарку, которая подозрительно медленно ехала по встречной полосе. Машину оставили, за рулем оказался нетрезвый 20-летний бесправник, а легковушка, как оказалось, числится в угоне.

– В угоне «Рено» сразу подозревался лидчанин. Молодой человек накануне выпивал, затем он тайком взял ключи от служебной иномарки своей мамы и поехал кататься с друзьями, – пояснили в пресс-службе.

Присмотревшись к машине, гаишники предположили, что по дороге пьяный бесправник попадал в мелкие ДТП – машина вся была в царапинах, сколах и вмятинах.

Материалы отправлены на правовую оценку. Сообщается, что ранее у лидчанина не было судимостей, но были «административки» за подстрекательство несовершеннолетнего к антиобщественному поведение, распитие алкоголя в общественном месте.

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В Лиде пьяный бесправник угнал у мамы служебную Renault и всю «покоцал»
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