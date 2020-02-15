Макей: "Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то"

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Глава МИД Владимир Макей во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил «Известиям», что визит Госсекретаря США Майка Помпео в Минск и его предложение снабдить страну американской нефтью еще не означают, что Беларусь предпочтет Москве отношения с Вашингтоном.

— Как можно втянуть Беларусь в сферу какого-то влияния? Она была, есть и будет находиться здесь, в Европе, где рядом есть большие соседи, а есть соседи поменьше. Конечно, мы подвержены определенному влиянию этих стран. Но сказать, что можно взять и переместить Беларусь на американский континент или чтобы она была больше подвержена американскому влиянию, абсолютно невозможно. Мы останемся там, где мы есть. Подчеркну, что мы готовы дружить со всеми, укреплять и развивать наши традиционно дружественные отношения и с Россией, и параллельно с другими важными для нас торгово-экономическими партнерами, я имею ввиду и Евросоюз, и США. Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то. Мы хотим нормальные, добрые отношения со всеми нашими партнерами. Естественно, с соседями они объективно будут более близкими, - пояснил Владимир Макей.

Макей также заявил, что ситуация с грязной российской нефтью не окончилась: Беларусь ждет от России компенсацию за инцидент, который привел к большим денежным потерям и поломке оборудования. Несмотря на отсутствие ясности в вопросе, Беларусь продолжит сотрудничать со страной-соседкой:

— К сожалению, пока инцидент не исчерпан, - сказал глава МИД. - Никакой компенсации нет, переговоры ведутся, причем с таким огромным трудом. Мы со своей стороны надеемся, что рано или поздно — желательно, чтобы это произошло как можно скорее — вся эта история благополучно завершится.