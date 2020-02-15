2020-02-15T11:35:59+03:00
Общество
КП Беларусь

От коронавируса в Китае умерли 1523 человека, зараженных - почти 64 тысячи

На границе Китая с Россией от коронавируса умерли 11 человек
Алла БЕЛУГА
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Иллюстрация: pixabay.com.Иллюстрация: pixabay.com.
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Такие данные опубликовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая. Еще в пятницу было известно о 1380 жертвах вируса и 6723 выздоровевших.

По количеству зараженных лидирует провинция Хубэй, где умерло 1457 человек, а выздоровели 4774 человек. В провинциях Гуандун (юг), Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), зафиксировали по 1,1 тысячи случаев заражения.

В Пекине на 14 февраля зараженными числились 372 человека, из них 80 выписали, а 3 умерло. На границе с Россией (провинция Хэйлунцзян) от коронавируса умерли 11 человек.

Сейчас под наблюдением медиков в Китае находятся свыше 169 тысяч жителей, имевших тесный контакт с инфицированными, и почти 9 тысяч человек с подозрением на вирус поместили на карантин.

В это время ВОЗ предложила продлить срок карантина с 14 до 24 дней. Именно столько длится инкубационный (скрытый) период болезни.

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