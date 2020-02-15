2020-02-15T13:59:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Весна пришла? В Беларуси 16 февраля будет до 9 градусов тепла

Солнечную погоду омрачит только порывистый ветер
Алла БЕЛУГА
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Зимы белорусы в этом году так и не дождались.Зимы белорусы в этом году так и не дождались.Фото: Таисия ЧЕРНУХО
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До 9 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 февраля, сообщает Белгидромет. При этом дождей не ожидается, на большей части территории страны небо будет облачным с прояснениями. Исключением станут Витебская и Гродненская области, где местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью будет от -3 до +3 градусов, днем - от +2 до +7 градусов тепла, в Гродненской области - до +9 градусов тепла.

Ночью и утром местами будут слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет юго-западный, днем местами по Витебской области - с порывами до 15-18 м/с.

КСТАТИ

Десятилетие с 2010 по 2019 годы уже назвали самым теплым на Земле за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1850 года. Как сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2019 год стал вторым самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений на планете. Первое место у 2016 года. В 2020-м, по прогнозам ВМО, мы станем свидетелями многих экстремальных погодных явлений из-за рекордного количества накопившихся в атмосфере парниковых газов.

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