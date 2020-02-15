2020-02-15T13:30:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Путешественникам в Евросоюз запретили брать в дорогу яблоко, апельсин или горсть ягод

Так Европа борется с распространением вредителей растений
Алла БЕЛУГА
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В дорогу не возьмешь ни мяса шматочек, ни йогурт (они были запрещены), ни фрукты.В дорогу не возьмешь ни мяса шматочек, ни йогурт (они были запрещены), ни фрукты.Фото: Таисия ЧЕРНУХО
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По информации, размещённой на сайте Министерства финансов Польши, Евросоюз изменил правила ввоза физическими лицами фруктов, овощей, растений и семян.

С 14 декабря 2019 года путешественники могут ввозить на территорию Европейского Союза без специальных документов ананасы, кокосы, дурианы, бананы и финики. А вот все остальные овощи, семена, срезанные цветы (также в горшке) и ветки можно взять с собой только вместе с фитосанитарноым сертификатом, выданном официальной службой защиты растений.

Без фитосанитарного сертификата туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного яблока, огурца или морковки, поясняли ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

- Физическое лицо не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пределов ЕС даже одно яблоко или апельсин, не имея фитосанитарного сертификата», – говорится в материалах финской таможни. По словам ее представителей, поскольку «физическому лицу практически невозможно получить фитосанитарный сертификат, свежие фрукты, ягоды или овощи в действительности больше нельзя ввозить в Финляндию из-за пределов ЕС». Соответственно, это практика будет актуальна и для других стран Европы, где действует общее фитосанитарное законодательство ЕС, - говорится в сообщении АТОР.

Даже при наличии фитосанитарного сертификата человек может ввести не более двух килограммов свежих фруктов, овощей и ягод. Это делается для более эффективной борьбы с распространением вредителей растений на территории ЕС.

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