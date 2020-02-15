В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

80-летний китаец был госпитализирован во Франции еще в конце января

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Первый случай летального исхода от нового коронавируса зафиксирован на территории Европы, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньеза Бузина.

Первым умершим во Франции от коронавируса человеком оказался 80-летний китаец. Он был госпитализирован с симптомами заражения коронавирусом нового типа еще в конце января.

По состоянию на 15 февраля от коронавируса в Китае умерли 1523 человека, зараженных - почти 64 тысячи. ВОЗ предложила продлить срок карантина с 14 до 24 дней. Именно столько по последним данным длится инкубационный (скрытый) период болезни.