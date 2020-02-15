Следственный комитет выясняет, как младенец из Пинска заразился ВИЧ-инфекцией

Все в семье (в которой еще четверо детей) здоровы. Мать предполагает, что виноваты врачи

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Следователи Пинского межрайонного отдела Следственного комитета устанавливают обстоятельства заражения 11-мясного ребенка ВИЧ-инфекцией. По словам 35-летней матери, ее 11-месячная дочь во время лечения в белорусской больнице заразилась ВИЧ.

- УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса. В ходе расследования предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребёнок был заражён указанным вирусом. Следователи допрашивают свидетелей, медицинских работников, изъята медицинская документация, которая будет детально проанализирована и приобщена к материалам уголовного дела, - пояснили в Следственном комитете.

Напомним, беда случилась в многодетной семье из Пинска беда. Родители недоумевают, как такое могло произойти: никто в семье не болен?! И у них есть своя версия, как вирус мог попасть в организм новорожденной, сообщил ресурс Медиа-Полесье.

Маленькую Мирославу Светлана родила 28 февраля 2019 года. Во время родов у девочки была сломана ключица, поэтому из роддома малышку не отправили домой с мамой, а перевели в детскую больницу. В больнице малышка пробыла около трех недель.

– С октября месяца (Прим.: в полугодовалом возрасте) Мирослава начала сильно болеть. Анализы крови были плохими и нам дали направление в Брестскую больницу к гематологу. Где девочку посмотрела еще и кардиолог, были назначены дополнительные анализы, – рассказала.

Кровь на исследования сдали в пинской поликлинике, и там стало известно, что девочка ВИЧ-положительная. После этого грудничка проверили еще четыре раза – каждый раз ВИЧ-статус получал подтверждения.

– У меня, мужа и еще четверых наших детей – у всей семьи анализы на ВИЧ отрицательные. Думаю, что заразить девочку могли или в родильном доме, или в больнице. С октября мы уже постоянно лежим в больнице, – пояснила женщина.

Родители сражаются за здоровье девочки и хотят непременно найти виновных в болезни дочки. Тем временем главврач Пинской детской больницы Николай Телятицкий прокомментировал ситуацию журналистам:

– В учреждении проводится внутренняя проверка и работает межрайотдел СК. Мы сами заинтересованы, чтобы ситуация разрешилась, потому что никому не хотелось бы пережить такое: ни сотрудникам учреждения, ни родителям других детей. Да, инфицированные дети в больницах лежат вместе со всеми пациентами и в тех же палатах. Законом запрещено разглашение ВИЧ-статуса человека, медперсонал не вправе ограничивать таких пациентов. Но в Пинской детской больнице, как и в других учреждениях здравоохранения, в полной мере соблюдаются правила санитарно-эпидемиологического режима иначе пациенты могут быть заражены опасными инфекциями, – пояснил главрач.