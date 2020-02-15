Пьяный водитель в Минске вез жену и троих детей. Его задержали

Изменить размер текста: A A

14 февраля в 23-15 сотрудники минского ГАИ около дома по адресу Сапеги 15 задержали нетрезвого водителя «Ауди». В салоне автомобиля находились супруга водителя и трое малолетних детей. В крови мужчины было 0,7 промилле алкоголя.

- Водитель был отстранён от управления, автомобиль помещён на охраняемую стоянку, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП, - сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения можно получить штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением водительских прав на три года. За такое же нарушение в течение года - уголовная ответственность и конфискация автомобиля независимо от права собственности на него.