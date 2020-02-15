Белорусские таможенники конфисковали больше тонны ядовитой «омывайки» из России

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Более 1,2 тысячи литров ядовитой стеклоомывающей жидкости российского производства задержали сотрудники белорусской таможни, сообщает сайт Государственного таможенного комитета.

- Ранее стеклоомывающая жидкость этого производителя уже задерживалась таможенными органами, в ней было выявлено значительное превышение предельно допустимой нормы содержания метанола, - говорится в сообщении.

Сейчас опасная жидкость запрещена к ввозу в Беларусь в связи с выявленным несоответствием Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам. Главным государственным санитарным врачом Фрунзенского района Минска субъекту хозяйствования вынесено предписание об изъятии указанной продукции из товарооборота.