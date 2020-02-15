Берегите уши! В Гродненском парке зеленый рояль поет репертуар Стаса Михайлова

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Необычный зеленый рояль установили в гродненском парке на улице Жилибера ко Дню всех влюбленных, пишет портал "Hrodna.Life". Вот только репертуар у него необычный: при приближении он на повторе играет одну-единственную песню «Все для тебя» Стаса Михайлова. Это пришлось по вкусу не всем.

- Как вам новинка в центре Гродно? Подарок от мусоросортировочного завода. Музыкальный вкус у директора не очень, - пишут пользователи соцсетей.

Установкой рояля занимался Мусоросортировочный завод. Он же в 2018 году установил в Гродно мусорки в форме джентльменов и дам с собачками. Как связан завод по сортировке мусора и Стас Михайлов пока неизвестно.