2020-02-16T10:06:23+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в матче КХЛ

«Автомобилист» остановил трехматчевую серию проигрышей с минским «Динамо»
Сергей ДЕМИДОВ
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Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в матче КХЛ.Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в матче КХЛ.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На выезде 15 февраля минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Матч завершился со счетом 4:6.

Теперь минские зубры располагаются на 11-й строчке с 37 очками.

Год назад тогдашний тренер «Динамо» Андрей Сидоренко рассказал «Комсомолке», что «Динамо» было в плачевном состоянии…. То, как они выглядели, в каком функциональном состоянии были, - удручающая картина… Но быстро не будет – так могут рассуждать лишь дилетанты. Когда команда физически не готова, ты не придешь, не сделаешь по мановению волшебной палочки, чтобы сразу все побежали-полетели. Много моментов, на которые нужно время».

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