Витеблянин в 2019 году 17 раз привлекался за езду без техосмотра и заплатил за это 1200 рублей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Почему белорусы рискуют жизнью на дорогах и не проходят вовремя техосмотр?

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ГАИ бьет тревогу: количество белорусов, которые ездят по дорогам без техосмотра, зашкаливает. Такая экономия нередко приводит к трагедиям.

10 февраля в Берестовицком районе 18-летний водитель на BMW вылетел в кювет вместе с пассажирами. У одного из них помимо прочих переломов – открытая черепно-мозговая травма, у другого – закрытая, водитель тоже пострадал. На колесах авто был разный рисунок протектора, сообщает канал ОНТ.

Только в прошлом году из-за неисправностей авто на дорогах Беларуси произошло 18 ДТП со смертельным исходом.

Сильнее всего по части 9 статьи 18.12 Кодекса об административных правонарушениях (отсутствие техосмотра) прославился 39-летний житель Витебщины. Только за прошлый год его привлекали по этой статье 17 раз! Экономия вылетела нарушителю в копеечку – в общей сложности он заплатил 1200 рублей.