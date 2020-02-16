2020-02-16T13:09:06+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко проверил подготовку спорткомплекса «Раубичи» к чемпионату Европы по биатлону

Президент Беларуси провел лыжную тренировку
Сергей ДЕМИДОВ
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Александр Лукашенко проверил подготовку спорткомплекса «Раубичи» к чемпионату Европы по биатлону. Фото: Телеграм-канал "Пул первого".Александр Лукашенко проверил подготовку спорткомплекса «Раубичи» к чемпионату Европы по биатлону. Фото: Телеграм-канал "Пул первого".
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Александр Лукашенко в воскресенье, 16 февраля, вместе со своей командой провел лыжную тренировку в спорткомплексе "Раубичи".

- Президент держит всех в тонусе, - сообщает телеграм-канал «Пул первого».

В лыжном костюме на трассе заметили и пресс-секретаря Александра Лукашенко, у которой сегодня день рождения.

Напомним, 26 февраля в «Раубичах» стартует Чемпионат Европы по биатлону.

Так что президент и трассу осмотрел, и тренировку провел и наверняка Наталью Эйсмонт с днем рождения поздравил.

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